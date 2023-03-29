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НовостиОбщество29 марта 2023 11:55

В Волгограде приступили к вертикальной планировке Сурского сквера

Этап демонтажных работ завершен
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
Подрядчики приступили к новому этапу благоустройства

Подрядчики приступили к новому этапу благоустройства

Фото: Юлия Данильченко

В Центральном районе Волгограда продолжается благоустройство Сурского сквера. Подрядная организация завершило демонтаж на территории и приступила к вертикальной планировке. Об этом volgograd.kp.ru сообщили в пресс-службе администрации города-героя.

После завершения и этого этапа, в сквере смонтируют освещение, поливочную систему, установят скамейки и теневые навесы, а также заменят старое изношенное полотно пешеходных дорожек площадью около 4 тысяч квадратных метров. Также здесь появится 300 новых растений.

Напомним, что ранее общественники решили посвятить Центральную часть Сурского сквера строителям города-героя и установить там тематическую скульптуру. Также по предложениям волгоградцев на территории оборудуют детскую игровую зону с качелями, песочницей, но все оформление также будет выдержано в строительной тематике.