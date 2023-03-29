В Волгоградской области семейной ипотекой воспользовались более 4 тыс. семей

Спрос на льготную ипотеку продолжает расти. Фото: Екатерина СИМОХИНА

С начала действия «Семейной ипотеки» нацпроекта «Демография» ею воспользовались 4100 семей из Волгограда и области. С 2018 года на покупку жилья они взяли кредиты на сумму более 9,3 миллиарда рублей. Спрос на льготную ипотеку продолжает расти, сообщили сайту volgograd.kp.ru в комитете строительства Волгоградской области.

Если в 2019-м «семейную ипотеку» взяли в регионе лишь 517 семей, тов 2022-м – уже около 1,5 тысячи. В этом году ипотеку по ставке до 6% годовых стало взять проще. Теперь взять льготный кредит могут все семьи с двумя несовершеннолетними детьми, до этого учитывали лишь родившихся после 2018 года. В 2023-м оформили займы уже около 500 семей.

Воспользоваться программой можно до 1 июля 2024 года. «Семейную ипотеку» выдают на срок до 30 лет, максимальная сумма кредита для Волгоградской области - 6 миллионов рублей, а первоначальный взнос - от 15%. При этом купить можно не только квартиру у застройщика, но и землю под строительство дома.