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НовостиЗдоровье29 марта 2023 11:05

В Волгоградской области увеличилось количество болеющих дизентерией и сальмонеллезом

Аналитики составили список самых частых болезней волгоградцев
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
Однако гриппом волгоградцы стали болеть реже

Однако гриппом волгоградцы стали болеть реже

Фото: Михаил ФРОЛОВ

С начала 2023 года волгоградцы чаще стали страдать кишечными инфекциями. Так в регионе 1004 пациентам были поставлены диагнозы бактериальная дизентерия или же сальмонеллез. Об этом volgograd.kp.ru сообщает со ссылкой на Волгоградстат.

- Был выявлен резкий рост острых кишечных инфекций, вызванных установленным бактериальным возбудителем – до 24% от общего числа заболеваний против нулевого показателя прошлого года, - прокомментировали в статистическом ведомстве.

Стоит отметить, что кишечных инфекций, вызванных неустановленным возбудителем, наоборот, в этом году стало меньше – всего 71% против 99%.

А вот гриппом в январе-феврале 2023 года переболели всего 535 жителей Волгоградской области, диагноз «коронавирус» диагностировали у 2990 человек, а острую инфекцию верхних дыхательных путей у 118 003 жителей региона.