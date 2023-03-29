В Волгоградской области увеличилось количество болеющих дизентерией и сальмонеллезом

Однако гриппом волгоградцы стали болеть реже Фото: Михаил ФРОЛОВ

С начала 2023 года волгоградцы чаще стали страдать кишечными инфекциями. Так в регионе 1004 пациентам были поставлены диагнозы бактериальная дизентерия или же сальмонеллез. Об этом volgograd.kp.ru сообщает со ссылкой на Волгоградстат.

- Был выявлен резкий рост острых кишечных инфекций, вызванных установленным бактериальным возбудителем – до 24% от общего числа заболеваний против нулевого показателя прошлого года, - прокомментировали в статистическом ведомстве.

Стоит отметить, что кишечных инфекций, вызванных неустановленным возбудителем, наоборот, в этом году стало меньше – всего 71% против 99%.

А вот гриппом в январе-феврале 2023 года переболели всего 535 жителей Волгоградской области, диагноз «коронавирус» диагностировали у 2990 человек, а острую инфекцию верхних дыхательных путей у 118 003 жителей региона.