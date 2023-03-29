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НовостиОбщество29 марта 2023 10:27

На юге Волгограда снесут пять аварийных двухэтажных домов

Сносом займется индивидуальный предприниматель Каток
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
Все жильцы аварийных домов давно переселены из ветхого жилья

Все жильцы аварийных домов давно переселены из ветхого жилья

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В Волгограде работают над проектами сноса пяти аварийных домов. Комплексную работу по демонтажу домов в Кировском и Красноармейском районах выполнит индивидуальный предприниматель - некий Каток А.В. Об этом volgograd.kp.ru сообщили в пресс-службе мэрии.

- Договор с исполнителем будет заключен в установленный законом срок после проверки поданных документов, - пояснили в администрации Волгограда.

Стоит отметить, что раньше господин Каток уже сносил аварийные здания в Волгограде. Так, например, он участвовал в разработке проекта дома №12 по улице Тормосиновской. Теперь ему следует демонтировать дом № 25 по улице Воронкова, №65 на территории поселка Саши Чекалина, №60 по улице Светлоярской, №23 по улице Палласовской и №104 по Мачтозаводской.