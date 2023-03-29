На юге Волгограда снесут пять аварийных двухэтажных домов

Все жильцы аварийных домов давно переселены из ветхого жилья Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В Волгограде работают над проектами сноса пяти аварийных домов. Комплексную работу по демонтажу домов в Кировском и Красноармейском районах выполнит индивидуальный предприниматель - некий Каток А.В. Об этом volgograd.kp.ru сообщили в пресс-службе мэрии.

- Договор с исполнителем будет заключен в установленный законом срок после проверки поданных документов, - пояснили в администрации Волгограда.

Стоит отметить, что раньше господин Каток уже сносил аварийные здания в Волгограде. Так, например, он участвовал в разработке проекта дома №12 по улице Тормосиновской. Теперь ему следует демонтировать дом № 25 по улице Воронкова, №65 на территории поселка Саши Чекалина, №60 по улице Светлоярской, №23 по улице Палласовской и №104 по Мачтозаводской.