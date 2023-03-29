Волгоградцы смогут путешествовать на двухэтажном поезде до моря

Поезд укомплектован всеми удобствами и даже поддерживает климатконтроль Фото: Андрей АБРАМОВ

Еще больше жителей Волгоградской области смогут в этом году посетить курорты Краснодарского края благодаря новому пассажирскому составу с двухэтажными вагонами. Первый поезд с двумя этажами отправится из Саратова и Волгограда до Имеретинского курорта 28 мая. Об этом volgograd.kp.ru сообщили в пресс-службе ПривЖД.

- Современный подвижной состав оборудован системами контроля безопасности и связи, поддержания микроклимата и экологически чистыми туалетными комнатами, в состав поезда входит вагон-ресторан, - уточнили в пресс-службе.

Поезд проследует по следующим станциям Приволжской железной дороги: Сенная, Саратов, Волгоград, Петров Вал, Котельниково.

А вот самый первый состав на юг стартует уже 27 мая из Уфы, обратно, от станции Имеретинский курорт поезд отправится 29 мая.