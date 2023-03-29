Житель Волгограда до смерти забил пожилую мать

Мужчине грозит солидный срок за смерть матери. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

45-летний житель Краснооктябрьского района Волгограда пойдет под суд за жестокое убийство своей престарелой матери. Мужчина до смерти забил 71-летнюю пенсионерку в январе 2023 года. Следователи завершили расследование и передают дело прокурору и в суд, сообщили сайту volgograd.kp.ru в СУ СКР по Волгоградской области.

45-летний волгоградцец вместе с матерью и сожителем проживал на Красном. В квартире на улице Титова, 36А все и случилось. В тот день, 17 января, сын уже лег спать, когда его разбудила ссора матери с отчимом. Войдя в зал, он увидел, как старушка избивает своего сожителя палкой. Тогда молодой мужчина решил вступиться за старшего. Матери он нанес более 28 ударов, которые стали смертельными.

Ждать суда волгоградец будет под стражей.