В Волгограде инструктору картинга дали 1,5 года тюрьмы за травмирование маленькой девочки Фото: Алексей БУЛАТОВ

Тракторозаводской районный суд Волгограда приговорил 25-летнего инструктора проката картов к 1,5 годам лишения свободы за травмированные 8-летней девочки. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе областной прокуратуры, инцидент случился в сентябре 2021 года у торгового центра на севере города-героя. Молодой человек был обязан проводить инструктаж, выдавать средства защиты клиентам, однако не сделал этого. Мужчина вместе с маленькой дочкой сели в карт, который к тому же оказался неисправен.

- Подсудимый начал управлять неисправным картом, пытаясь поставить его на стоянку. Однако в момент перемещения неисправного микроавтомобиля произошло столкновение с картом клиентов, в результате чего здоровью девочки причинен тяжкий вред, - уточнили в прокуратуре.

Инструктор признал свою вину частично. Ближайшие полтора года она проведет в колонии общего режима.