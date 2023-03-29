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НовостиПроисшествия29 марта 2023 9:13

МВД озвучило подробности смертельного ДТП в Волгоградской области

В результате аварии погибли два человека
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
Водитель, зачинщик аварии погиб

Водитель, зачинщик аварии погиб

Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Сотрудники правопорядка рассказали детали крупной смертельной аварии, в которой накануне, 28 марта, при участии 2 автомобилей погибли два человека и пострадал ребенок. Причиной ДТП стала попытка обгона легковушкой тягача Scania. Об этом volgorgad.kp.ru сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

- На 27 километре трассы «Цимлянск-Нижнегнутов-Чернышковский», 49-летний водитель, управляя автомашиной «ВАЗ -2111», при обгоне столкнулся с автомобилем Scania под управлением 63-летнего водителя, - пояснили в главке.

Виновник произошедшего и 48-летняя пассажирка скончались, 11-летний пассажир с травмами доставлен в больницу, за его жизнь борются врачи.