Под Волгоградом женщине дали 6,5 лет тюрьмы за попытку убить сына

Суд вынес приговор. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Камышинский райсуд огласил приговор в отношении 58-летней женщины за убийство 38-летнего сына. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области, подсудимой дали 6,5 лет колонии общего режима. Преступление произошло в августе 2022 года в городе Петров Вал на территории частного дома.

- Подсудимая копала картошку, в то время как ее 38-летний сын распивал спиртные напитки и на просьбы матери о помощи не реагировал. В ходе возникшей ссоры женщина схватила топор и нанесла им несколько ударов сыну по голове, - уточнили в прокуратуре.

Благодаря вовремя оказанной медицинской помощи мужчине удалось выжить. Женщину обвинили по статье 105 УК РФ (покушение на убийство). Приговор еще не вступил в законную силу, его можно обжаловать.