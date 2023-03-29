В Волгоградской области на 5 дней закроют для машин железнодорожный переезд в Городищенском районе

Переезд закроют для автотранспорта. Фото: Рамиль Галиев

Из-за ремонта в Городищенском районе Волгоградской области на 5 дней закроют железнодорожный переезд на 1042 километре перегона Котлубань-Гумрак, расположенный на пересечении дороги от московской трассы «Р-22 «Каспий» к хутору Новая Надежда. Автотранспорт пустят в объезд с 19 часов 31 марта до 19 часов 4 апреля, сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе Приволжской железной дороги.

- Пропуск автотранспорта будет осуществляться через поселок Гумрак, рассказали в ПривЖД.

Автомобилистов, чей путь лежит через закрытый на ремонт железнодорожный переезд, просят заранее планировать свой маршрут. Также изменится расписание идущих в этом направлении пригородных поездов.