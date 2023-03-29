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НовостиОбщество29 марта 2023 8:36

Санавиация доставила в больницу 4-месячного малыша из Волгоградской области

С начала года «крылатая скорая» совершила 50 вылетов
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
В 2023-м санавиация перевезла 49 пациентов. Фото: АВО

В 2023-м санавиация перевезла 49 пациентов. Фото: АВО

С начала года бригада санавиации Волгоградской области сделала 50 вылетов в районы и перевезла в ведущие медицинские центры региона 49 пациентов. Каждый пятый среди них – ребенок. Так, 4-месячного малыша из Кумылженского района эвакуировали в инфекционное отделение областной детской больницы, сообщили сайту volgograd.kp.ru в комитете здравоохранения региона.

- Сейчас здоровью малыша ничего не угрожает, - рассказали в облздраве.

Чаще всего поднимают вертолеты, чтобы как можно скорее доставить в Волгоград пациентов с инфарктами и инсультами, отравлениями и ожогами, пострадавших в ДТП. Больше всего «воздушная скорая» вылетает в Камышин (13), Урюпинск (6) и Михайловку (5).

За 2022 год медицинские бригады санавиации эвакуировали из отдаленных районов в Волгоград 410 пациентов.