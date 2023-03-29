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НовостиОбщество29 марта 2023 7:49

Жители Волгоградской области за два месяца потратили на кафе и рестораны 3,5 млрд

Волгоградстат отчитался об обороте общественного питания в 2023 году
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
Жители Волгоградской области за два месяца потратили на кафе и рестораны 3,5 млрд

Жители Волгоградской области за два месяца потратили на кафе и рестораны 3,5 млрд

Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

29 марта Волгоградстат опубликовал статистику оборота общественного питания в Волгоградской области за январь и февраль 2023 года. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ведомства, всего за два месяца волгоградцы потратили на кафе и рестораны около 3,5 миллиардов рублей. Это на 7,8% больше, чем прошлогодние показатели.

- Из хозяйствующих субъектов, формирующих оборот общественного питания, 57,5% приходится на долю субъектов малого предпринимательства, или 2,0 млрд рублей, вклад крупного и среднего бизнеса в оборот общественного питания составил 42,5%, а именно – 1,5 млрд рублей, - уточнили в Волгоградстате.