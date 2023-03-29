В Волгограде состоится предпремьерный показ фильма «Я хочу! Я буду!» с участием его героев

Фото: МОРИ Синема Волгоград

В апреле на большие экраны России выходит комедийная мелодрама «Я хочу! Я буду!». В Волгограде картину покажут за несколько дней до ее выхода. 1 апреля в «МОРИ Синема» состоится предпремьерный показ с участием актера Андрея Нестеренко, сыгравшего главную роль, и режиссера фильма Павла Воронина.

В рамках предпоказа в 18.30 подписчики смогут пообщаться с актером и режиссером, а также взять автограф. Автограф-сессия с Андреем Нестеренко и Павлом Ворониным начнется в 18.30. Начало фильма в «МОРИ Синема» - в 19.30.

Новая комедийная мелодрама «Я хочу! Я буду!» является наследником традиций отечественного кинематографа с ярким образом женщины, который знаком по кинолентам «Служебный роман» и «Москва слезам не верит». Надя всю жизнь пыталась угодить окружению, но к 45 годам оказалась в тупике. У нее есть семья, работа в университете, статус. Однако она не чувствует, что живет своей жизнью. После измены мужа Надя понимает, что жизнь нужно менять. К переменам ее толкает племянница Алена, увлекающаяся стендапом. Надя начинает меняться и жить не так, как все. И теперь ей необходимо отстоять свое право быть собой, попадая в неловкие ситуации. Ведь теперь против ее жизненного выбора идут родные, друзья и коллеги.

Премьера фильма по всей России состоится 6 апреля. Главные роли исполнили Екатерина Гусева, Валентина Ляпина, Станислав Дужников, Андрей Нестеренко, Игорь Жижикин, Антон Лаврентьев и другие. Продюсерами картины выступили Дмитрий Рудовский («9 рота», «Жара», «Сталинград», «Батальон», «Духless», «Духless 2», «Лед», «Вторжение», «Притяжение»), Алексей Митс и Матвей Зубалевич.