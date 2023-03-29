В Волгоградскую область придет циклон с дождями, грозами и мокрым снегом

После резкого потепления, Волгоградскую область накроют дожди Фото: Иван МАКЕЕВ

Резкие перемены погоды ожидаются в Волгоградской области в ближайшее время. После непривычного тепла на регион обрушится похолодание, которое несет средиземноморский циклон. Об этом сообщает volgograd.kp.ru со ссылкой на Гидрометеоцентр России.

Если предыдущие дни хоть и отмечались небольшими осадками и пасмурной погодой, но все же иногда проглядывало солнышко, то самый пик похолодания наступит 30 марта. В этот день будет отмечаться понижение в западной половине южного региона пройдут небольшие дожди со снегом, по области возможны даже сильные ливни.

До 30 марта скорость ветра составит 25 м/с. Ожидается также и понижение температур. Ощутимая прохлада придет также к 30 марта, однако синоптики, в отличие от соседних регионов, дают позитивный прогноз и заверят, что температура воздуха днем поднимется до +18 градусов.