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НовостиОбщество29 марта 2023 7:06

В Волгоградскую область придет циклон с дождями, грозами и мокрым снегом

В последние дни марта погода испортится
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
После резкого потепления, Волгоградскую область накроют дожди

После резкого потепления, Волгоградскую область накроют дожди

Фото: Иван МАКЕЕВ

Резкие перемены погоды ожидаются в Волгоградской области в ближайшее время. После непривычного тепла на регион обрушится похолодание, которое несет средиземноморский циклон. Об этом сообщает volgograd.kp.ru со ссылкой на Гидрометеоцентр России.

Если предыдущие дни хоть и отмечались небольшими осадками и пасмурной погодой, но все же иногда проглядывало солнышко, то самый пик похолодания наступит 30 марта. В этот день будет отмечаться понижение в западной половине южного региона пройдут небольшие дожди со снегом, по области возможны даже сильные ливни.

До 30 марта скорость ветра составит 25 м/с. Ожидается также и понижение температур. Ощутимая прохлада придет также к 30 марта, однако синоптики, в отличие от соседних регионов, дают позитивный прогноз и заверят, что температура воздуха днем поднимется до +18 градусов.