В Волгограде чиновников обучат ведению мобилизационной подготовки

Чиновников обучат ведению мобилизационной подготовки Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Волгограде объявили аукцион для выбора организации, которая окажет услуги по дополнительному профессиональному образованию для чиновников. Их должны обучить организации и ведению мобилизационной подготовки и мобилизации, а также работе в условиях военного времени или военного положения.

Как сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на портал госзакупок, максимальная цена аукциона всего 60 тысяч рублей. Из бюджета эти деньги готовы выделить на переобучение двух чиновников из мобилизованных органов и имеющих допуск к государственной тайне. Продолжительность очного обучения должна составить не менее 40 часов и продлиться до 1 декабря 2023 года.

В учебном плане должны быть основы мобилизационной подготовки и мобилизации, их организация, нормированное снабжение населения продовольственными и непродовольственными товарами в период мобилизации, в период действия военного положения и в военное время, создание запасного пункта управления органов исполнительной власти и подготовка его к работе в военное время. Всего в примерном плане 10 тем, после обучения чиновники должны сдать экзамен для повышения квалификации.

- Цель оказания услуг: формирование и развитие у Слушателей компетенций, необходимых для осуществления ими служебной деятельности и повышения уровня профессиональной подготовки с учетом новых нормативных правовых актов Российской Федерации, методических и иных документов, а также передового опыта в области мобилизационной подготовки и мобилизации в Российской Федерации, - отмечается в закупочной документации.