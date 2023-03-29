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НовостиПроисшествия29 марта 2023 6:33

Под Волгоградом вандалы расстреляли надгробия на сельском кладбище

Полицейские ищут злоумышленников
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
Полиция проводит проверку.

Полиция проводит проверку.

Фото: Александр ПАНОВ

Полиция Волгоградской области разыскивает вандалов, которые повредили надгробия на кладбище. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального главка МВД, вопиющий инцидент случился в селе Карповка Городищенского района. Неизвестные расстреляли гранитные надгробия. Их личности устанавливаются.

Начальник главка МВД по Волгоградской области генерал-майор полиции Дмитрий Вельможко взял это дело на личный контроль.

- Будут изучены все обстоятельства происшествий, дана всесторонняя, объективная оценка и принято законное процессуальное решение, - прокомментировали в региональном ведомстве.