В Волгоградской области свадьбы сыграли 81-летний жених и 16-летняя невеста

Волгоградцы стали чаще заключать браки. Фото: "КП" Архив

В январе 2023 года в Волгоградской области зарегистрировано 675 браков. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе Волгоградстата, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года статистика выросла на 112%. Самой молодой невестой стала девушка 16 лет, а самой взрослой – 74-летняя пенсионерка. Самому молодому жениху 16 лет, самому старшему – 81 год.

Чаще всего свадьбы играют жители региона. Для сравнения – в Волгограде брак заключили 283 пары, в Волжском – 80, в Камышине – 36, остальные счастливые молодожены живут в других районах области (Нехаевский, Урюпинский и Киквидзенский районы).