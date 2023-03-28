Аэропорт Волгограда перешел на весенне-летний режим работы Фото: Екатерина СИМОХИНА

С 26 марта 2023 года аэропорт Волгограда перешел на весенне-летний режима работы. Расписание полетов изменилось. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе воздушной гавани, из города-героя в Москву рейсы будут выполнять несколько компаний (в Шереметьево - Аэрофлот, Россия и Победа, в Домодедово - Сибирь). В сутки будет осуществляться около 11 рейсов.

В Санкт-Петербург полеты будут выполнять три авиакомпании (Россия, Победа и Smartavia), продолжатся полеты в Астрахань, Казань и Новый Уренгой (ЮВТ Аэро), Минеральные Воды, Нижний Новгород и Уфу (Азимут), и другие.

- С 30 марта будут запущены еженедельные рейсы в Екатеринбург и Норильск авиакомпанией NordStar. С начала лета планируется выполнение рейсов в Тюмень авиакомпанией Utair, - уточнили в пресс-службе аэропорта.

Волгоградцы смогут улететь в Баку (AZAL), Ереван (Россия), Стамбул (Победа). Кстати, увеличится количество рейсов в Турцию.

- Ознакомиться с подробным расписанием рейсов можно на нашем официальном сайте в соответствующем разделе, - напомнили пассажирам.