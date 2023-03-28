В Волгограде 29 марта в четырех районах не будет электричества Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

Завтра, 29 марта, жителям некоторых улиц и домов в разных частях Волгограда придется сидеть без света. Электричества не будет в четырех районах – Красноармейском, Кировском, Ворошиловском и Дзержинском. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе компании «Россети Юг», специалисты проведут профилактические работы. Лучше заранее подготовиться к отключениям, чтобы минимизировать дискомфорт от отсутствия света.

Красноармейский район (13.00-16.00)

ул. Отрадная, ул. Тенистая, ул. Чистая, ул. Утренняя д.2-8

Кировский район (09.00-17.00)

ул. Кирова д.52-74, ул. Астраханская д.60-84, д.55-75, ул. Североуральская д.15-27, д.16а-28, ул. Братская д.16-30, ул. Пехотная д.17-31, д.18-24, ул. Мопровская д.19-21а, д.18, ул. Шлюзовая д.28б, ул. Достоевского д.43-55.

Краснооктябрьский район (09.00-17.00)

ул. Красивая, ул. Романтиков, ул. Жемчужная, ул. Осенняя, ул. Большая Кольцевая, ул. Летняя, ул. Листопадная,

Ворошиловский район (09-00-17.00)

пр-кт Университетский д.94 (до 11.00), ул. Ставропольская д.67, д.69 д.70-74, д.70а, д.70б, д.76а, д.76, д.78, д.80, д.82, д.82а, д.84-90, ул. Читинская д.2-8, ул. Ленкоранская д.52, д.52а, д.54, д.56, д.56а, д.58, д.58/2, д.61-78, д.70а, д.72а, д.74а, д.78/1, ул. Елисеева д.51-61, д.63а, д.63-71, д.71а, д.78-86, ул. Череповецкая д.62а, ул. Чембарская д.62, д.28, д.32, д.34, д.71, д.71а, д.73, д.40, пер. Рыбинский д.16а, д.17, д.19, д.19г, д.20.