Фото: администрация Волгоградской области

Волгоградские и белорусские предприятия подписали 13 соглашений о сотрудничестве. Договоренности удалось достичь по итогам и совета при губернаторе Волгоградской области по развитию промышленности и ТЭК, в котором приняла участие делегация из Беларуси. Заседание прошло при главе региона Андрее Бочарове и премьер-министре республики Романе Головченко. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе администрации Волгоградской области.

- Уверен, что предприятия Волгоградской области примут активное участие в нашей совместной работе по реализации кооперационного сотрудничества, тем более, что у вас задумываются и успешно реализуются новые инвестпроекты, направленные на углубление технологических переделов, создание принципиально новых производств, - отметил Роман Головченко.

Соглашения о сотрудничестве были подписаны в сфере туризма, а также между предприятиями легкой промышленности, химической и нефтехимической отраслей, строительными компаниями, учреждениями образования. По заключенному контракту между ООО «Камышинский текстиль» и ОАО «Барановичское производственное хлопчатобумажное объединение» в Камышин будут поставлять ткани белорусского производства.

- АО «Волтайр-ПРОМ» и ОАО «Белорусский металлургический завод – управляющая компания холдинга «Белорусская металлургическая компания» будут поставлять металлокорд и бортовую бронзированную проволоку на волжский завод. АО «Каустик» и ЗАО «Белорусская национальная биотехнологическая корпорация» достигли соглашения о поставках в Беларусь соляной кислоты, - уточнили в обладмине.

Союз туриндустрии Волгоградской области и Республиканский союз туристической индустрии проведут совместные мероприятия и программы по детскому и молодежному патриотическому туризму. Волгоградский государственный аграрный университет и ОАО «Гомсельмаш» совместно будут развивать научно-исследовательскую деятельность и начнут готовить специалистов для агропромышленного комплекса.

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