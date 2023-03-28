Директор кооператива в Волгограде отправится в колонию за обман вкладчиков на 6 млн рублей

Решение суда вступило в законную силу Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В Волгограде вступил в силу приговор руководителю потребительского кооператива, который обманул горожан на 6 миллионов рублей. В колонию отправится Евгений Попов (Ковалевич). Волгоградский областной суд проверил в апелляционном порядке приговор Центрального районного суда, который признал 53-летнего мужчину виновным в мошенничестве. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области.

Директор потребительского кооператива «Первый пенсионный» с октября 2019 года по июнь 2020 года принимал вклады от жителей. Клиентам гарантировались высокие проценты и страховка финансовых рисков. Однако организация работала по схеме финансовой пирамиды. Поначалу мужчина выплачивал проценты первым вкладчикам за счет денег от новых клиентов. Затем выплаты прекратились. Организатор финансовой пирамиды украл средства и обналичил их в Москве. Были обмануты 23 волгоградца на общую сумму свыше 6 миллионов рублей.

Мужчина признал вину частично, он обжаловал приговор суда первой инстанции. Волгоградский областной суд оставил решение без изменения. Попов (Ковалевич) проведет 6 лет в колонии общего режима. Приговор вступил в законную силу.

- Судом оставлены без изменения решения об удовлетворении исков потерпевших о возмещении ущерба, причиненного преступлением. Исполнение судебных решений будет произведено за счет ранее арестованных денежных средств и имущества Попова (Ковалевича) в сумме более 6,8 миллиона рублей, - отметили в прокуратуре.