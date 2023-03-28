Под Волгоградом судят мужчину за смерть молодой супруги

СК завершил расследование. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

СК передал уголовное дело в отношении 35-летнего жителя Дубовского района Волгоградской области в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального следкома, по вине мужчины умерла его 29-летняя супруга.

Трагедия произошла в декабре прошлого года в селе Усть-Погожье ан улице Центральной, где проживала семья. Ранее мужчина установил водонагреватель с нарушениями.

- Подключил его к сети через удлинитель, а после к розетке, не имеющей контакт заземления с подведённым к нему проводом заземления, расположенной в месте, не защищенном от влаги, - уточнили в областном СУ СКР.

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