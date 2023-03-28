В Волгограде два аварийных дома снесут за 1,5 млн рублей

На юге Волгограда снесут две аварийные 2-этажки Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Волгограде определились подрядчики, которые снесу аварийные дома в Кировском и Красноармейском районах. ООО «НОВА-БИЛД» проведет демонтаж в поселке Веселая балка, 7, «Демонтаж-спецстрой» разберет постройку на улице Марийской, 7. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе администрации Волгограда.

На демонтаж двух аварийных 2-этажек, которые ранее были расселены, будет потрачено около 1,5 миллиона рублей. Снос дома в Веселой балке обойдется в 820 808 рублей, на улице Марийской – в 684 194 рубля. По техническому заданию подрядчики разберут здания, утилизируют строительный мусор и проведут планировку территорий.

Также проводится электронный аукцион по выбору компании, которая снесет аварийный дом №6 на улице Вучетича. Начальная цена торгов составляет 5,5 миллиона рублей.

- Более 110 человек, ранее проживавших в этих трех домах, уже переехали в новое жилье или получили денежные компенсации, - отметили в мэрии.