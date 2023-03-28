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НовостиОбщество28 марта 2023 11:06

Премьер-министр Беларуси возложил цветы к Вечному огню на главной высоте России

Роман Головченко оставил запись в книге почетных гостей
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
Фото: пресс-слжуба АВО.

Фото: пресс-слжуба АВО.

28 марта премьер-министр Беларуси Роман Головченко, прибывший в Волгоград с рабочим визитом, побывал на Мамаевом кургане. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе областной администрации, он вместе с губернатором региона Андреем Бочаровым возложил цветы к Вечному огню в Зале воинской славы.

Премьер-министр оставил запись в книге почетных гостей, в которой отметил, что с интересом посетил комплекс «Героям Сталинградской битвы».

- Невозможно без трепета находиться на этой священной земле, ставшей свидетелем героизма полководцев, командиров и простых солдат, которые жертвовали собой во имя Великой Победы, - подчеркнул Роман Головченко.

Отметим, что премьер-министр прибыл в город-герой накануне. В связи с этим в центре вдоль главных улиц убрали машины и практически не осталось мест для парковок. Волгоградцы отмечают, что из-за этого им пришлось менять планы.