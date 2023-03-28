В Волгограде обновят площадь Свободы у музея «Старая Сарепта»

Территорию вокруг музея приведут в порядок. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В Красноармейском районе Волгограда стартовал второй этап реконструкции территории возле музея-заповедника «Старая Сарепта». В 2023 году по регпроекту «Формирование комфортной городской среды» там обновят пешеходные зоны на площади более гектара, в том числе площадь Свободы. Подрядчик уже разбирает старый тротуар, плитку с него обещают использовать второй раз, сообщили сайту volgograd.kp.ru в мэрии.

- Сохранившуюся в нормативном состоянии существующую плитку перевезут на базу коммунальной службы, в дальнейшем ее предполагается использовать для ремонта тротуаров на территории района, - рассказали в администрации Волгограда.

Возле музея уложат новую брусчатку, высадят деревья и кустарники, сделают освещение. Новые чугунные фонари будут гармонировать с ранее установленными светоточками, обещают чиновники. На пути к проспекту Героев Сталинграда появится входная арка.