«Ситиматик-Волгоград» информирует об открытии участков по работе с населением во всех районных центрах области

Фото: пресс-служба ООО "Ситиматик-Волгоград"

С 04 апреля 2023 года жители всей Волгоградской области смогут обратиться на участки очного обслуживания по работе с населением для решения вопросов, связанных с начислением платы за услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами» (ТКО).

Как анонсировал ранее региональный оператор, во всех районных центрах Волгоградской области для приема потребителей ООО «Ситиматик-Волгоград» откроет свои участки оператор начислений ПАО «Волгоградэнергосбыт».

Адреса участков:

Специалисты осуществляют прием потребителей по графику: вторник, четверг с 08:00 до 17:00, пятница с 08:00 до 12:30.

Напомним, что с 01 января 2023 года ПАО «Волгоградэнергосбыт» и ООО «Межрегиональный расчетный центр» являются партнерами «Ситиматик-Волгоград» и осуществляют услуги по начислению платы и обслуживанию потребителей.

Ранее участки по работе с населением ПАО «Волгоградэнергосбыт» принимали жителей 5 районных центров Волгоградской области: г. Камышин (ул. Красная, д.28 и участок МАУ «ИФЦ», мкр-7, д. 26, пом. 49Б), г. Михайловка (ул. Поперечная, д.1), г. Урюпинск (ул. Советская, д. 45), г. Фролово (ул. Московская, д.8/53), г. Калач-на-Дону (б-р 300-летия Калача, д.3а) и г. Волжского (ул. Мира, д.36 «Ж»).

Как и прежде, для жителей области доступны сервисы на сайте моймрц34.рф - здесь можно написать обращение, произвести оплату, зарегистрировать личный кабинет, заказать электронную платежку.

Звонки принимает дополнительная горячая линия ООО «МРЦ» по телефону 8 (8442) 326-000, режим работы: понедельник-пятница с 08:00 до 17:00.

Потребители могут направить обращение через форму обратной связи на официальном сайте «Ситиматик-Волгоград».

Для вас также работает контакт-центр ООО «Ситиматик-Волгоград»: 8 (8442) 23-23-23; 8 (991) 361-11-36 (ежедневно с 08:00 до 20:00).

Более подробная информация размещена на официальном сайте регионального оператора по обращению с ТКО и на информационном портале.

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