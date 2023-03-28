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НовостиОбщество28 марта 2023 10:08

В Волгограде решили закупить снегоплавильное оборудование

На комплексы для таяния снега мэрия потратит более 14 млн рублей
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
В Волгограде хотят искусственно растапливать снег. Фото: Архив "КП".

В Волгограде хотят искусственно растапливать снег. Фото: Архив "КП".

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Мэрия Волгограда решила купить два снегоплавильных комплекса. Чиновники объявили аукцион для поставки оборудования на условиях лизинга. Победившая на торгах компания должна поставить, смонтировать и наладить работу комплексов для таяния снега до конца 2023 года. Установки должны иметь функцию механической очистки воды. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в администрации Волгограда.

- Производительность каждого приобретаемого муниципалитетом снегоплавильного комплекса должна быть не менее 90 кубометров снега в час, - отметили в мэрии.

Снег в плавильной камере будет растапливаться горелками. После этого талая вода будет проходить механическую очистку. Одна установка будет работать в северной части города, другая – в южной. Мэрия на снегоплавильные комплексы готова потратить 14,6 миллиона рублей.