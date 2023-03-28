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НовостиОбщество28 марта 2023 9:41

В Волгоградской области ясновидящая обманула воспитателя на четверть миллиона рублей

Женщине обещали улучшить жизнь
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
Воспитатель лишилась 263 тысяч рублей

Воспитатель лишилась 263 тысяч рублей

Фото: Мария ЛЕНЦ

Жительница Волгоградской области лишилась четверти миллиона рублей после общения с ясновидящей. 44-летней воспитателю из Котовского района в социальной сети написала незнакомка, которая сообщила, что обладает сверхъестественными способностями. За вознаграждение она пообещала улучшить жизненную ситуацию. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Жительница Котовского района перечислила ясновидящей 263 тысячи рублей. Только лучше жизнь воспитателя не стала. Тогда она поняла, что была обманута лжецелительницей, и обратилась в полицию.

- Полиция региона напоминает! Вступая в диалоги с «целителями», «экстрасенсами», «ясновидящими» и прочими лицами, предлагающими свои «магические» услуги, вы рискуете потерять деньги! – обратились к волгоградцам полицейские.