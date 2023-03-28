Дожди и грозы принесут в Волгоград похолодание до нуля

В последний день марта заметно похолодает. Фото: Алена КУЗЬМИНА

Дожди и грозы принесут в Волгоградскую область похолодание до минус 4 градусов, в Волгограде температура опустится до нуля. Порывы ветра будут достигать 12-14 метров в секунду. Ближайшие дни станут такими же прохладными, как последние дни февраля.Какая погода будет в Волгограде и области в последние дни марта 2023, рассказали сайту volgograd.kp.ru синоптики Волгоградского ЦГМС.

В Волгограде 29 марта 2023 года утром и днем пройдет небольшой дождь, ночью будет плюс 6-8 градусов, днем – 14-16 выше нуля. В четверг, 30 марта, днем станет прохладней – плюс 9-11, временами будет лить дождь. В ночь на пятницу температура опустится до нуля, днем будет плюс 8-10.

Волгоградская область в последние дни марта 2023 тоже окажется во власти дождей, ливней и тумана. 29 марта ночью – 5-10 градусов выше нуля, днем – 12-17. В регионе 30 марта местами пройдут ливни, температура немного снизится. В пятницу тоже будет лить. Ночью похолодает до 1-6 выше нуля. Местами подморозит до минус 4 градусов, днем будет плюс 5-10.