В Волгоградской области ФАС разоблачила дорожный картель на 24 млрд рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Волгоградской области ФАС разоблачила дорожный картель стоимостью 24 миллиарда рублей. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ведомства, ряд ООО из Ростовской области («РостовАвтоДорСтрой», «Ростовское ДСУ», «Таганрогское ДСУ», «ВолгоградАвтоДорСтрой», «Тацинское ДСУ», «Т-Транс») нарушили антимонопольное законодательство, заключив антиконкурентное соглашение, тем самым ограничив возможность других участвовать в 121 торговой процедуре.

Ранее ФАС вместе с правоохранительными органами возбудила в отношении этих шести компаний антимонопольное дело. Проверка показала, что торги касались строительства трасс в Ростовской области, Волгоградской области и Республики Адыгея. При этом часть средств в рамках нацпроекта была выделена их федерального бюджета.

- Организациям грозят оборотные штрафы. Также материалы антимонопольного дела будут переданы в правоохранительные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела, - добавили в ведомстве.