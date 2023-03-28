Губернатор Андрей Бочаров провел встречу с премьер-министром Беларуси Романом Головченко

Фото: администрация Волгоградской области

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров провел встречу с премьер-министром Беларуси Романом Головченко. Глава кабмина республики прибыл в Волгоград накануне вечером. На совещании утром 28 марта обсуждались перспективы сотрудничества волгоградского региона с белорусскими.

Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в администрации Волгоградской области, Россию и Белоруссию связывают отношения стратегического партнерства и союзничества, прочные политические, экономические, социальные, гуманитарные и культурные связи в рамках единого Союзного государства. Волгоградская область является активным участником этого взаимодействия.

- По итогам 2022 года Белоруссия занимает седьмое место среди более чем 115 внешнеторговых партнеров Волгоградской области с товарооборотом порядка 210 млн долларов, что почти в 1,5 раза больше уровня 2021 года, с ростом как по экспорту, так и по импорту, - отметил Андрей Бочаров, подчеркнув, что в начале 2023 года положительная динамика подтверждается.

На встрече обсуждались совместные проекты Волгоградской области и Беларуси, в том числе в рамках побратимских связей между Волгоградом и Витебском. Стороны надеются реализовывать новые проекты в сфере промышленности и строительства, АПК, в поставке пассажирской, коммунальной и сельскохозяйственной техники.

- Мы сообща работаем над устранением слабых мест, укреплением технологического суверенитета с опорой на собственные силы. Инструментом этого является углубление кооперации во всех сферах. Мы придаем сотрудничеству с волгоградским регионом самое большое внимание, - заявил Роман Головченко.