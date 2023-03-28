Число жертв массового ДТП с грузовиками в Волгоградской области выросло до двух

Два грузовика и две легковушки столкнулись на туманной дороге. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

До двух человек увеличилось число погибших в жутком ДТП, которое случилось ранним утром 28 марта в Чернышковском районе Волгоградской области, где на туманной дороге «Чернышковский – Нижнегнутов» столкнулись два грузовика и две легковушки. В реанимации Чернышковской ЦРБ скончался 49-летний мужчина. Также в реанимации медики спасают 11-летнего ребенка, сообщили сайту volgograd.kp.ru в комитете здравоохранения региона.

- Травмы 49-летнего мужчины оказались не совместимыми с жизнью, он скончался в реанимационном отделении. Ребенок госпитализирован в реанимационное отделение, состояние тяжелое, - рассказали в облздраве.

Сейчас на месте жуткой аварии работают сотрудники ГИБДД, чтобы выяснить обстоятельства автокатастрофы. По данным полиции, травмы в ДТП получили три человека – водители и пассажиры легковушек. Двоих из них привезли на скорой в Чернышковскую ЦРБ. Женщина-пассажир из «ВАЗ-2111» скончалась на месте до приезда врачей.