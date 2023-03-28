В Волжском обнаружили партию опасного мяса без упаковки Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Россельхознадзор Волгоградской области обнаружил партию опасного мяса, которое благодаря своевременно предпринятым действиям не попал на прилавки магазинов. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе надзорного ведомства, организация находится в Волжском. установить факт нарушения удалось с помощью системы «Меркурий» во время мониторинга.

- Юрлицом оформлены производственные сертификаты на неупакованную мясную продукцию, что может привести к выпуску в оборот некачественной и опасной продукции животного происхождения, - уточнили в ведомстве.

Юрлицо нарушило техрегламент о безопасности продукции, а также закон и ветеринарии. Так как опасный товар не поступил на реализацию, ответственному лицу объявили только предостережение.