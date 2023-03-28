В Волгоградской области в ДТП с четырьмя машинами погибла женщина

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

Утром 28 марта в Чернышковском районе Волгоградской области произошла массовая авария, в которой погибла женщина и еще трое пострадали. Около 7.00 на трассе «Чернышковский – Нижнегнутов» столкнулись 4 автомобиля – 2 грузовых и 2 легковых. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

От полученных ран скончалась женщина-пассажир автомобиля «ВАЗ-2111». В больницу доставили троих человек, в том числе ребенка, которые ехали в легковых машинах.

- На месте работают экипажи Госавтоинспекции Отдела МВД России по Чернышковскому району, следственно-оперативная группа. Устанавливаются все обстоятельства, - отметили в региональной полиции.