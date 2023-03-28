Под Волгоградом опрокинулась лодка с тремя рыбаками, выжил один Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

Следком организовал проверку по факту ЧП на реке Дон в Калачевском районе Волгоградской области, где погиб один мужчина, поиски второго продолжаются. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального СУ СКР, трагедия произошла 27 марта неподалеку от поселка Пятиизбяновский. По предварительной информации, трое мужчин отправились рыбачить. На реке лодка перевернулась, они оказались в воде. Скорее всего, товарищи были немного пьяны. 62-летнему мужчине удалось доплыть до берега и позвать на помощь.

- В ходе поисковых мероприятий было обнаружено тело 61-летнего мужчины, поиски второго продолжаются, - уточнили в региональном следкоме.

В настоящий момент МЧС ищут 59-летнего рыбака. Добавим, что на теле погибшего нет следов криминальной смерти. Причина гибели - механическая асфиксия в результате утопления.