Жители Волгоградской области болеют сезонным коронавирусом

Заболеваемость ОРВИ в регионе снизилась Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Волгоградской области с 20 по 26 марта снизилось число заболевших ОРВИ по сравнению с предыдущей неделей. Заразившихся стало меньше на 14%. Болеют чаще всего взрослые - 60% от общего числа жителей региона, у которых были насморк, больное горло и температура. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в Управлении Роспотребнадзора по Волгоградской области.

Уже несколько недель в регионе не фиксируются случаи гриппа. В течение прошлых семи дней волгоградцы подхватывали риновирус, РС-вирус, метапневмовирус и сезонный коронавирус. Так 27 марта в области ковид подтвердился у 103 жителей.

На прошлой неделе из-за заболеваемости ОРВИ в двух школах Волгоградской области на карантин ушли отдельные классы.