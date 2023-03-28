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НовостиЗдоровье28 марта 2023 6:24

Жители Волгоградской области болеют сезонным коронавирусом

Ковид волгоградцы подхватывают вместе с другими ОРВИ
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
Заболеваемость ОРВИ в регионе снизилась

Заболеваемость ОРВИ в регионе снизилась

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Волгоградской области с 20 по 26 марта снизилось число заболевших ОРВИ по сравнению с предыдущей неделей. Заразившихся стало меньше на 14%. Болеют чаще всего взрослые - 60% от общего числа жителей региона, у которых были насморк, больное горло и температура. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в Управлении Роспотребнадзора по Волгоградской области.

Уже несколько недель в регионе не фиксируются случаи гриппа. В течение прошлых семи дней волгоградцы подхватывали риновирус, РС-вирус, метапневмовирус и сезонный коронавирус. Так 27 марта в области ковид подтвердился у 103 жителей.

На прошлой неделе из-за заболеваемости ОРВИ в двух школах Волгоградской области на карантин ушли отдельные классы.