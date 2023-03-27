Премьер-министра Беларуси Романа Головченко в Волгограде встретили хлебом-солью

Гостя встретили хлебом-солью. Фото: АВО

Вечером 27 марта 2023 года в Волгоград прибыл с визитом премьер-министр Республики Беларусь Роман Головченко, который до этого в Москве вместе с российским главой правительства Михаилом Мишустиным провел заседание совета министров Союзного государства. В аэропорту Гумрак высокого гостя встречал с хлебом-солью губернатор Андрей Бочаров. В программе визита – ряд встреч, посещение заводов в Волгограде и Волжском, а также Мамаева кургана, сообщили сайту volgograd.kp.ru в администрации Волгоградской области.

Представители белорусской делегации во главе с премьер-министром Романом Головченко почтут память защитников Сталинграда, познакомятся с возможностями предприятий региона и презентуют свой промышленный потенциал. В планах – посещение завода «Волма» и Волжского трубного завода. Также с администрацией Волгоградской области гости обсудят сотрудничество в сферах образования и туризма, взаимодействие по другим вопросам.