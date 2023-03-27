В Волгоградской области лжеинвалид вернет государству 240 тысяч рублей

Такую сумму мужчина смог получить благодаря мошенническим махинациям своего сына Фото: Даниил ОПАРИН

Более 240 тысяч рублей отдаст государству 59-летний волжанин, представлявшийся инвалидом. Такую сумму он получил в качестве пенсии по инвалидности, пойдя на хитрость. Об этом volgograd.kp.ru сообщили в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области.

- Прокурор города Волжского обратился в суд с исковым заявлением о взыскании таких выплат. Городской суд иск прокурора полностью удовлетворил, - уточнили в прокуратуре.

Стоит отметить, что сын обвиняемого ранее проходил по делу дачи взяток работникам экспертного бюро за установление отцу инвалидности, хотя никаких явных причин для ее признания у них не было. Молодого человека Волжский городской суд приговорил к 3 годам 6 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года 6 месяцев.

Между тем льготные деньги, которые полагалось вернуть государству, так и не были возмещены в бюджет. Но после обращения в суд, возвращение всей суммы взято на контроль областной прокуратурой.