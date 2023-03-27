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НовостиПроисшествия27 марта 2023 14:27

В Волгоградской области лжеинвалид вернет государству 240 тысяч рублей

Мужчина не собирался возвращать деньги, полученные незаконным методом
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
Такую сумму мужчина смог получить благодаря мошенническим махинациям своего сына

Такую сумму мужчина смог получить благодаря мошенническим махинациям своего сына

Фото: Даниил ОПАРИН

Более 240 тысяч рублей отдаст государству 59-летний волжанин, представлявшийся инвалидом. Такую сумму он получил в качестве пенсии по инвалидности, пойдя на хитрость. Об этом volgograd.kp.ru сообщили в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области.

- Прокурор города Волжского обратился в суд с исковым заявлением о взыскании таких выплат. Городской суд иск прокурора полностью удовлетворил, - уточнили в прокуратуре.

Стоит отметить, что сын обвиняемого ранее проходил по делу дачи взяток работникам экспертного бюро за установление отцу инвалидности, хотя никаких явных причин для ее признания у них не было. Молодого человека Волжский городской суд приговорил к 3 годам 6 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года 6 месяцев.

Между тем льготные деньги, которые полагалось вернуть государству, так и не были возмещены в бюджет. Но после обращения в суд, возвращение всей суммы взято на контроль областной прокуратурой.