В Волгограде 28 марта электричества временно не будет в двух районах

Свет частично отключат в двух районах города Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

Во вторник без света останутся дома на севере и юге Волгограда. Электричество из-за планового ремонта отключат в двух районах. Коммунальные неудобства будут у горожан в течение 8-9 часов. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в компании «Россети Юг - Волгоград», временно электроснабжения не будет в Краснооктябрьском и Кировском районах.

В Краснооктябрьском районе обесточат с 9.00 до 17.00 ул. Кузнецова, 33, 35, 37, 39, 41. В Кировском районе электричество отрубят с 8.00 до 17.00 на ул. 64-й Армии, 40, 42, с 9.00 до 17.00 - на ул. Пожарского, 232-288, 231-279, ул. Красных Командиров, 180а-218, 225-265, ул. Маяковского, 141-191, 146-192, ул. Красногорской, 106-158, 127-171.