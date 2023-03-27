Под Волгоградом на видео попала погоня ДПС за пьяным водителем

Полицейские составили административные материалы. Фото: Александр ПАНОВ

В ночь на 23 марта в Городищенском районе сотрудники ДПС устроили погоню за водителем «ВАЗ-2105». Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, у поселка Кузьмичи полицейские заметили подозрительную машину, которая мчалась на большой скорости без регистрационных номеров. Стражи порядка просили мужчину остановиться, однако тот пытался скрыться.

- В ходе преследования своими маневрами он создавал опасность для окружающих. Полицейские предупредили его о намерении применить табельное оружие, после чего нарушитель совершил столкновение с патрульным автомобилем, остановился и был задержан, - уточнили в полиции.

24-летний водитель отрицал свою вину и утверждал, что это не он находился за рулем. Освидетельствование показало, что он сильно пьян. Полицейские составили административные материалы.