Матч «Ротора» с «Черноморцем» стал самым посещаемым в России в выходные

Фото: СК "Ротор"

Волгоград в прошлые выходные доказал свою огромную любовь к футболу. На «Волгоград Арене» прошел самый посещаемый матч уикенда. На игре Второй лиги между «Ротором» и «Черноморцем» присутствовали 14 544 болельщика – это лучший показатель среди всех официальных игр в России, которые состоялись в выходные. Встреча завершилась со счетом 0:0.

25 и 26 марта проводились матчи Первой и Второй лиг. В Российской премьер-лиге была пауза в связи с играми сборной России. На втором месте по посещаемости после встречи «Ротора» и «Черноморца» располагается матч Первой лиги между «Балтикой» и «КАМАЗом». Встречу в Калининграде посетили 10 617 человек. На третьей строчке по аудитории оказалась игра Первой лиги между «Волгарем» и «Кубанью», которая собрала на арене в Астрахани 2 197 болельщиков.

Отметим, 25 марта сборная России в Санкт-Петербурге провела товарищеский матч с Ираком. Эту встречу посетили 23 818 человек.