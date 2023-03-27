В Волгоградской области проверят 35 заводов по производству асфальтобетона

От проверки зависит дальнейшее качество асфальтового полотна Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Специалисты центра экспертиз совместно с общественниками отправятся на плановую проверку асфальтобетонных заводов Волгоградской области. Экспертам предстоит оценить качество работ на 35 предприятиях в преддверии начала сезона работ на дорогах. Об этом volgograd.kp.ru сообщили в облкомдортрансе.

- Эксперты будут оценивать оснащение лабораторий, осмотрят качество подготовленных материалов, а также проверят общую готовность предприятий, - подтвердили в ведомстве.

Сейчас на всех заводах проверяют узлы и агрегаты, которые задействуют в производстве асфальтобетонных смесей, ведется замена сит и весовых дозаторов, поверка весов, ремонт сушильных барабанов, продолжается закупка необходимых материалов.