В Волгограде в выходные полицейские задержали пьяных водителей Audi и Jaguar

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

В выходные в Волгограде прошли массовые рейды сотрудников ГИБДД. Во время проверки водителей участие принимали инспекторы ДПС и судебные приставы. Особое внимание во время проверок уделялось нетрезвым автомобилистам. За субботу и воскресенье полицейские задержали 8 водителей, которые были пьяными или отказались проходить медицинское освидетельствование. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Некоторые задержанные волгоградцы ранее уже штрафовались за пьяную езду и даже лишались прав. Но это их не остановило от новых поездок после употребления алкоголя. Многие из таких недобросовестных волгоградцев рассекают пьяными за рулем дорогих иномарок. В центре Волгограда полицейские задержали 47-летнего водителя Audi Q5, который был в крайней степени опьянения. Также не в первый раз сели пьяными за руль 25-летний мужчина на Jaguar XF и 35-летняя женщина на Audi, у которой нет водительского удостоверения.

Во время рейдов инспекторы ДПС выявляли и другие нарушения. Среди них неправильная тонировка, отсутствие регистрации авто, просроченные штрафы. Судебные приставы арестовали 5 машин, водители на месте оплатили более 300 тысяч рублей по ранее вынесенным штрафам из-за нарушений ПДД и другим долгам.

- По выявленным и зафиксированным во время рейдовых мероприятий нарушениям применены меры административного воздействия, - отметили в региональном Главке МВД.