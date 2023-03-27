В Волгограде бойцам СОБР «Вектор» и ОМОН «Сталинград» вручили награды

Фото: Управление Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Волгоградской области

В честь Дня войск национальной гвардии Российской Федерации в Волгограде состоялась церемония вручения сотрудникам ведомстве наград. Начальник Управления Росгвардии по Волгоградской области Юрий Тупиков вручил госнаграды отличившимся бойцам СОБР «Вектор» и ОМОН «Сталинград», принимавшим участие в специальной военной операции на Украине. Пять сотрудников указом президента России были награждены медалями «За отвагу».

Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе Управления Росгвардии по региону, личному составу также были вручены ценные подарки, ведомственные награды, благодарности губернатора. Сотрудники были отмечены за образцовое исполнение служебных обязанностей и высокий профессионализм.

- Уверен, что каждый из вас готов выполнить любую поставленную задачу по защите правопорядка, - обратился к личному составу генерал-майор полиции Юрий Тупиков.