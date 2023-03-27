В Волгограде на ночь перекроют движение через железнодорожный переезд

Ночью закрытый переезд придется объезжать через Верхнезареченский или Водстрой Фото: Андрей МИРЕЙКО

В Тракторозаводском районе Волгограда перекроют движение для автомобилей через железнодорожный переезд. Ограничения будут действовать для водителей вечером 28 марта и ночью 29 марта на пересечении с улицей Олеко Дундича – на 14 километре перегона Пост 6 км – Спартановка. На переезде будут проводиться ремонтные работы.

Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе Приволжской железной дороги, с 20.00 28 марта до 0.00 29 марта движение через ж/д переезд будет осуществляться по сигналам регулировщиков. С 0.00 до 3.00 29 марта проезд для машин будет закрыт полностью. Водителям предлагают объезжать ночью перекрытый переезд через поселок Верхнезареченский по улицам Дежнева, Привокзальной, Туристов, Янтарной, Мещерякова, Дзержинского, Ермакова, а также через рабочий поселок Водстрой.

- Приволжская железная дорога просит автомобилистов с пониманием отнестись к проводимым ремонтным работам и учитывать данные обстоятельства при планировании поездки, - отметили в ПривЖД.