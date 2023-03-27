В Волгограде завершилось расследование убийства 13-летней давности

Задержанный находится под арестом Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Следственный отдел Тракторзаводского района Волгограда завершил расследование дела об убийстве, которое произошло еще в 2009 году. Обвиняемый 53-летний житель Челябинской области на протяжении всего этого времени скрывался от полиции под другим именем. Об этом volgograd.kp.ru сообщили в пресс-службе СУ СКР по Волгоградской области.

Все произошло в далеком 2009 году. 7 декабря обвиняемый со своим другом сидел в кафе на улице Пельше. Товарищи выпивали, в ходе дружеской посиделки завязалась словесная перепалка и друг обвиняемого, решив поставить точку в конфликте, ушел из заведения.

Однако разгоряченный алкоголем мужчина последовал за ним. Догнав его на улице Ополченской, обвиняемый нанес своему другу 8 ударов ножом и скрылся. Пострадавший, несмотря на все усилия врачей, скончался в больнице на следующий день.

Предполагаемого убийцу искали более 12 лет. Напасть на его след удалось только в январе 2023 года, когда в одной базе данных появилась фотография фигуранта, но под другим именем и фамилией. Мужчину задержали и провели портретную экспертизу, которая подтвердила подозрения следователей.

Как удалось установить сотрудникам СКР, после убийства мужчина скрылся в одном из поселков Троицкого района Челябинской области и получил паспорт на вымышленное имя. Сейчас расследование завершено, обвиняемый под стражей.