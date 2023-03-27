Волгоград
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Волгоград
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Волгоград
+11°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество27 марта 2023 10:26

В Волгоградской области затонувшая баржа нанесла вред природе на 35 млн рублей

Судно нашли в Карповском водохранилище
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
Фото: Межрегиональное управление Росприроднадзора по Астраханской и Волгоградской областям

Фото: Межрегиональное управление Росприроднадзора по Астраханской и Волгоградской областям

В Волгоградской области оценили ущерб окружающей среде, который был нанесен после затопления баржи. Судно затонуло в Карповском водохранилище в границах пристани «Ильевка» Калачевского района. Место происшествия осмотрели сотрудники Росприроднадзора, прокуратуры и ФГБУ «ЦЛАТИ по ЮФО».

Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в Межрегиональном управлении Росприроднадзора по Астраханской и Волгоградской областям, затонула баржа-площадка «7289», собственником которой является ООО «Астраханская нерудная компания». Деятельность компании причинила вред природе на сумму более 35 миллионов рублей.

- Данная информация направлена в Волгоградскую транспортную прокуратуру для принятия мер прокурорского реагирования, - отметили в Росприроднадзоре.