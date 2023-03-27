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НовостиПроисшествия27 марта 2023 8:57

Волгоградец чуть не лишился глаза после удара печаткой от прохожего

Мужчина с тяжелой травмой был госпитализирован
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
Решается вопрос об избрании меры пресечения подозреваемому

Решается вопрос об избрании меры пресечения подозреваемому

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Волгограде 25 марта в больнице оказался 55-летний мужчина. У него диагностировали тяжелую травму глаза. Нанес ее прохожий. Полицейские задержали подозреваемого в нападении. Им оказался ранее неоднократно судимый 40-летний житель Красноармейского района, рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

55-летний волгоградец был у подъезда жилого дома. В этот момент мимо проходил мужчина, который подошел к нему и без какой-либо причины ударил кулаком в лицо, попав печаткой в глаз.

За умышленное причинение тяжкого вреда здоровью решается вопрос о возбуждении уголовного дела и избрании меры пресечения подозреваемому.