Волгоградец чуть не лишился глаза после удара печаткой от прохожего

Решается вопрос об избрании меры пресечения подозреваемому Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Волгограде 25 марта в больнице оказался 55-летний мужчина. У него диагностировали тяжелую травму глаза. Нанес ее прохожий. Полицейские задержали подозреваемого в нападении. Им оказался ранее неоднократно судимый 40-летний житель Красноармейского района, рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

55-летний волгоградец был у подъезда жилого дома. В этот момент мимо проходил мужчина, который подошел к нему и без какой-либо причины ударил кулаком в лицо, попав печаткой в глаз.

За умышленное причинение тяжкого вреда здоровью решается вопрос о возбуждении уголовного дела и избрании меры пресечения подозреваемому.