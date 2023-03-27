В Волгоградской области с 1 апреля вводится особый противопожарный режим

Волгоградцев призывают соблюдать правила пожарной безопасности. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Сегодня, 27 марта, на оперативном совещании губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров подписал постановление о начале особого пожароопасного сезона с 1 апреля 2023 года. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе администрации, глава региона поставил задачи по обеспечению безопасности жителей и инфраструктуры.

По прогнозам синоптиков, весна будет теплой, сухой и ветреной. Так как дачный сезон уже начался, да и в частных дворах волгоградцы наводят порядок, сотрудники ГУ МЧС и профильные ведомства ведут мониторинг пожароопасной обстановки. Проводятся профилактические мероприятия. Главы муниципалитетов обязаны провести уборку территорий, а также ликвидировать свалки, чтобы избежать пожаров. Вдоль дорог уберут сухую траву, а в лесничествах усилят патрулирование.

- Уровень прикрытия территории Волгоградской области от огня по итогам 2022 года согласно поставленной Андреем Бочаровым задаче доведён до плановых 100%. В настоящее время продолжается работа по усилению противопожарной группировки и созданию межрайонных центров, - уточнили в администрации.