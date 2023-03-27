В Волгоградской области предприятия пользуются услугами самозанятых

Котируются как программисты, так и обычные строители. Фото: Тимур ХАНОВ.

Волгоградские компании все чаще стали привлекать для работы самозанятых сотрудников. В основном, это касается таких сфер, как проектирование, разработка программного обеспечения и перевозка грузов. Об этом volgograd.kp.ru сообщает со ссылкой на SuperJob.

Стоит отметить, что 23% малых предприятий Волгоградской области активно сотрудничают с независимыми исполнителями. Аналитики отметили, что в Волгограде высоко ценятся самозанятые программисты, водители, строители, маркетологи и дизайнеры.